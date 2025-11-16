Schleswig-Holstein

Die meisten Stimmen bei der Wahl entfielen auf den von CDU und FDP unterstützten parteilosen Kandidaten Derkowski, der auf 28,7 Prozent kam. Auf ihn folgte der Grünen-Politiker Yilmaz mit 24,8 Prozent. Er liegt anderthalb Punkte vor dem SPD-Kandidaten Daude. Weil keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichte, findet am 7. Dezember eine Stichwahl zwischen Derkowski und Yilmaz statt.
Der bisherige Kieler Oberbürgermeister Kämpfer von der SPD wechselt nach zwei Amtszeiten in die Landespolitik.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.