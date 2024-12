Thüringen

SPD stimmt für Koalitionsvertrag mit CDU und BSW - Wahl des Ministerpräsidenten am Donnerstag

Nach CDU und BSW hat auch die SPD in Thüringen dem gemeinsam ausgehandelten Koalitionsvertrag zugestimmt. In einer Mitgliederbefragung sprachen sich 68 Prozent der SPD-Basis für das geplante Dreierbündnis aus, wie der Landesvorstand in Erfurt mitteilte. Der Koalition fehlt eine Stimme für eine eigene Mehrheit im Landtag.