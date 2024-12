Brandenburg

Der brandenburgische BSW-Landesvorsitzende Robert Crumbach beim Parteitag. (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

Demnach entschieden die 109 Mitglieder eines SPD-Landesparteitags in Potsdam nahezu einhellig für den Vertrag. Es gab eine Enthaltung. Zuvor hatten bereits beim BSW alle 32 anwesenden Mitglieder eines Parteitags für den Entwurf gestimmt.

Am Mittwoch soll Ministerpräsident Woidke im Landtag wiedergewählt werden. Es wäre bundesweit das erste Regierungsbündnis dieser Art. Eine Mehrheit im Landtag in Potsdam können nur SPD und BSW bilden, da keine Partei mit der zweitstärksten Kraft, der AfD, koalieren will.

