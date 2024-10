Wahlplakate von BSW, SPD und CDU in Sachsen: Derzeit zeichnet sich eine mögliche Koalition der drei Parteien ab. (IMAGO / Wolfgang Maria Weber / IMAGO)

In Dresden stimmten die Vorstände nach Angaben aus beiden Parteien für die Aufnahme entsprechender Gespräche. In der CDU wird die Entscheidung im Laufe des Tages erwartet. Nach der Landtagswahl am 1. September hatte es zunächst sogenannte Kennenlerngespräche zwischen den drei potenziellen Partnern gegeben, um inhaltliche Gemeinsamkeiten sowie Differenzen auszuloten und konkrete Themen zu besprechen. Diese Vorgespräche mündeten in einem gemeinsamen Papier, das nun Grundlage der Sondierungen sein soll.

Ein Bündnis mit SPD und BSW könnte Ministerpräsident Kretschmer und seiner CDU das Weiterregieren ermöglichen. Im neuen Landtag sind insgesamt sechs Parteien in Fraktionsstärke vertreten.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.