Robert Crumbach, Landeschef des BSW Brandenburg, auf dem Weg zum Regine-Hildebrandt-Haus, dem Sitz der SPD Brandenburg (Archivbild) (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

SPD-Generalsekretär Kolesnyk sagte der Deutschen Presse-Agentur, man sei gut vorangekommen. Der BSW-Landesvorsitzende Crumbach erklärte, er gehe davon aus, dass man in der kommenden Woche fertig werde. Die beiden Parteien befassen sich unter anderem mit möglichen Knackpunkten wie der Bildungspolitik und dem Verfassungstreue-Check für Beamte, den das BSW abschaffen will. Eine sogenannte Rot-Lila-Koalition wäre das erste Bündnis dieser Art in Deutschland.

Nach der Landtagswahl vom 22. September haben nur SPD und BSW eine politisch realistische Mehrheit im Parlament, da keine Partei mit der AfD zusammenarbeiten will.

