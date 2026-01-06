Die Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg verliert Mehrheit im Landtag. (Oliver von Riegen/dpa)

Brandenburgs Finanzminister Crumbach wurde unterdessen in die SPD-Fraktion aufgenommen, wie deren Vorsitzender Lüttmann mitteilte. Auch Crumbach hatte sowohl die Partei als auch die Landtagsfraktion des BSW gestern verlassen.

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte vor der Sitzung der SPD-Landtagsfraktion, dass er vom BSW ein Zeichen der Stabilität brauche. Die Partei müsse sich noch heute zur Koalition bekennen. Woidke betonte, alternativ könne eine Koalition mit der CDU angestrebt werden. Durch den Wechsel von Finanzminister Crumbach in die SPD-Fraktion hätten die Sozialdemokraten gemeinsam mit der CDU eine Mehrheit von einer Stimme im Landtag in Potsdam.

