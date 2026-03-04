Debatte um das Völkerrecht

SPD-Fraktionschef Miersch sagte, nach allem, was man wisse, sei das Völkerrecht nicht eingehalten worden. Dies müsse klar benannt werden, auch wenn niemand dem Regime in Teheran eine Träne nachweine. Die Zukunft des Landes könne nur am Verhandlungstisch organisiert werden. CDU-Fraktionschef Spahn und CSU-Landesgruppenchef Hoffmann verteidigten das Vorgehen gegen den Iran. Spahn stellte infrage, ob das Völkerrecht auf Seiten eines Terrorregimes sein könne. Hoffmann warnte davor, dass die Debatte für Antiamerikanismus und antiisraelische Stimmung missbraucht werde.
Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.