Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte wirbt bei einem SPD-Landesparteitag für die Annahme des rot-grün-roten Koalitionsvertrags. (dpa-news/Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Mohssen Assanimoghaddam)

Bei einem SPD-Landesparteitag gab es unter den 130 Delegierten überwiegend Ja-Stimmen und nur wenige Gegenstimmen und Enthaltungen. Ebenso sah es nach Parteiangaben bei einer Mitgliederversammlung der Bremer Grünen aus. Die Linkspartei will morgen abstimmen. Rot-Grün-Rot regiert im kleinsten Bundesland seit 2019 zusammen. Der neue Koalitionsvertrag soll am Montag unterzeichnet werden. Am Mittwoch will sich der bisherige Bürgermeister Bovenschulte von der SPD wiederwählen lassen.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.