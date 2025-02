Der SPD-Parteivorsitzende Klingbeil (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

In der deutlich verkleinerten SPD-Fraktion stellt sich Co-Parteichef Klingbeil den 120 SPD-Abgeordneten zur Wahl. Er will Fraktionschef Mützenich ablösen, der seit 2019 im Amt ist. Das Ergebnis der Wahl wird mit Spannung erwartet, da Klingbeil das schlechteste SPD-Ergebnis in einer Bundestagswahl als Vorsitzender mitzuverantworten hat. Es gibt innerparteiliche Kritik an seiner Bewerbung für den Fraktionsvorsitz.

Bei den Grünen wird nur ein geschäftsführender Fraktionsvorstand gewählt. Es wird erwartet, dass die bisherigen Amtsinhaberinnen Dröge und Haßelmann von den 85 Abgeordneten vorerst im Amt bestätigt werden. Wenn die neue Bundesregierung steht, wollen die Grünen endgültig über die parlamentarischen Spitzenämter entscheiden.

