Gesundheit

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Schmidt, sagte der "Rheinischen Post", insbesondere Kinder seien den gesundheitsschädlichen Folgen des Passivrauchens schutzlos ausgeliefert, etwa auf Spielplätzen, in Parks oder an Bushaltestellen. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Dahmen, sagte, wer Kinder wirksam schützen wolle, müsse ihre alltägliche Umgebung rauchfrei machen. Er sprach sich außerdem für höhere Tabaksteuern, Verkaufsverbote außerhalb lizenzierter Fachläden und ein umfassendes Werbeverbot aus.

In Frankreich gilt ab dem 1. Juli ein Rauchverbot in öffentlichen Bereichen wie Stränden, Parks und Gärten, der Umgebung von Schulen, an Bushaltestellen und Sportanlagen.

