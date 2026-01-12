Lebenshaltungskosten

SPD verlangt geringere Preise für Grundnahungsmittel. (picture alliance / dpa-tmn / Benjamin Nolte)

In einem Konzept, aus dem die "Rheinische Post" zitiert, heißt es, die Handelsketten sollten auf freiwilliger Basis bestimmte in Deutschland produzierte Waren günstiger und preisstabil anbieten. Mit einem sogenannten "Deutschland-Korb" sollten die Verbraucher spürbar entlastet werden. SPD-Fraktionsvize Limbacher sagte der Zeitung, die Lebensmittelpreise seien in Deutschland seit 2020 um rund ein Drittel gestiegen. Zu viele Bürgerinnen und Bürger müssten sich am Ende des Monats fragen, ob das Geld noch für frisches Obst und Gemüse, Butter oder hin und wieder Fleisch oder Fisch reiche.

Darüber hinaus fordert die SPD nach dem Vorbild anderer EU-Länder eine staatliche Preisbeobachtungsstelle. Zudem solle verstärkt gegen sogenannte Mogelpackungen vorgegangen werden.

