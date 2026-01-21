Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Pantazis, sagte, die telefonische Krankschreibung entlaste Hausarztpraxen, schütze Patienten vor unnötigen Ansteckungsrisiken und sichere eine niedrigschwellige Versorgung. Diese Regelung pauschal in Frage zu stellen, ignoriere die Realität in den Praxen. Damit widersprach er Bunderkanzler Merz, der am Samstag erklärt hatte, ein Grund für den hohen Krankenstand in Deutschland sei die telefonische Krankschreibung.

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Beier, warnte ebenfalls vor einer Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Alle bisherigen Auswertungen der Krankenkassen bestätigten, dass die telefonische Krankschreibung nicht zu einem höheren Missbrauch führe.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.