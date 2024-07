NATO-Gipfel

Johannes Arlt sitzt für die SPD im Verteidigungsausschuss. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Eine starke, bodengebundene Luftverteidigung sei derzeit eine wichtige Unterstützung für die Ukraine, sagte Arlt im Deutschlandfunk. Dennoch könne die NATO mit Blick auf ihre Militärbestände auch in Europa noch deutlich mehr tun.

Die USA hatten beim Gipfel in Washington die Lieferung eines weiteren Patriot-Systems in Aussicht gestellt. Damit bekommt Kiew von der NATO insgesamt fünf zusätzliche zur Verteidigung gegen russische Angriffe. Das sind zwei weniger, als der ukrainische Präsident Selenskyj gefordert hatte. Zudem wollen die NATO-Mitglieder die Ukraine nächstes Jahr mit weiteren 40 Milliarden Euro unterstützen. Das geht aus einem Entwurf für die Abschlusserklärung hervor, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren. Darin heißt es zudem, dass die NATO die Ukraine auf ihrem unumkehrbaren Weg zu einer Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis unterstützen werde.

