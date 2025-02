Der SPD-Parteivorsitzende Klingbeil (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Dies wurde nach einer Sitzung in Berlin mitgeteilt. Klingbeil erhielt demnach 85 Prozent der Stimmen.Er folgt damit auf den bisherigen Fraktionschef Mützenich.

Forderung nach Erneuerung an der SPD-Spitze

Die Personalie ist in der Partei nicht unumstritten, weil Klingbeil das schlechteste SPD-Ergebnis in einer Bundestagswahl als Vorsitzender mitzuverantworten hat. Unter anderem der Juso-Vorsitzende Türmer hatte einen personellen Neuanfang in der Parteispitze verlangt.

Auch Berlins Wirtschaftssenatorin Giffey forderte eine personelle Erneuerung. "Nach dem historisch schlechten Wahlergebnis der SPD am vergangenen Sonntag ist es offensichtlich, dass daraus in der Partei Konsequenzen gezogen werden müssen", sagte Giffey dem "Tagesspiegel". Das gelte sowohl für die programmatische Ausrichtung als auch für die Parteispitze im Bund.

Bei den Grünen wird am Nachmittag nur ein geschäftsführender Fraktionsvorstand gewählt. Es wird erwartet, dass die bisherigen Amtsinhaberinnen Dröge und Haßelmann von den 85 Abgeordneten vorerst im Amt bestätigt werden. Wenn die neue Bundesregierung steht, wollen die Grünen endgültig über die parlamentarischen Spitzenämter entscheiden.

