Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen (Kay Nietfeld/dpa)

Zunächst werde man Eckpunkte für die Gespräche über eine künftige Koalition festlegen, sagte Bremens Bürgermeister Bovenschulte am Abend bei einer Sitzung des Landesvorstands. Auf dieser Grundlage werde man dann mit allen demokratischen Parteien sprechen und schauen, wo die inhaltlichen Überschneidungen am größten seien, erklärte der SPD-Politiker.

Nach der jüngsten Hochrechnung gewann die SPD die Wahl in Bremen mit 30,1 Prozent. Die CDU folgte mit 25 Prozent, die Grünen mit zwölf und die Linken mit 11,1 Prozent. Die rechtspopulistische Wählerverteidigung Bürger in Wut erreichte 9,7 Prozent, die FDP lag bei 5,2 Prozent. Ein vorläufiges amtliches Ergebnis soll erst am Mittwoch vorliegen.

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Schaefer, kündigte nach Bekanntwerden der Ergebnisse ihren Rücktritt als Umwelt- und Verkehrssenatorin an. Sie erklärte, sie stehe für die kommende Legislaturperiode nicht mehr zur Verfügung. Schaefer reagierte damit auf die Verluste ihrer Partei. Das Ergebnis der Grünen lag fast fünfeinhalb Prozentpunkte unter dem der letzten Wahl.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.