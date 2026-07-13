Gesetzespläne

Eine Mutter sitzt mit ihrem Kind auf einer Wiese in einem Berliner Park (Getty Images Europe)

Bei den Vorschlägen von Prien müsse dringend nachgearbeitet werden , erklärte Reichardt. Auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Wissler, übte Kritik an den Kürzungsplänen. Alleinerziehende hätten bereits ein hohes Armutsrisiko. Es sei unverantwortlich, dass das Familienministerium bei ihnen kürzen wolle, betonte Wissler im Deutschlandfunk. Ähnlich äußerte sich das Kinderhilfswerk.

Das Bundesfamilienministerium hatte angekündigt, den staatlichen Unterhaltsvorschuss für Kinder nur noch bis zum 16. Geburtstag zu gewähren. Zur Begründung erklärte Ministerin Prien von der CDU, die Leistung habe sich zu einem der größten Kostenfaktoren für die Kommunen entwickelt.

Der Vorschuss wird vom Staat ausgelegt, wenn Partner nach einer Trennung keinen Unterhalt zahlen. Zuletzt lagen die Kosten bei jährlich 3,2 Milliarden Euro. Seit einer Reform im Jahr 2017 kann er für alle minderjährigen Kinder und ohne zeitliche Begrenzung beantragt werden.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.