Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen

Mit den Grünen und der Partei Die Linke sollten am kommenden Dienstag Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden, sagte Bovenschulte. Damit ist es wahrscheinlich, dass das seit vier Jahren amtierende Dreierbündnis fortgeführt wird. Die Linke lud für heute Abend zu einem außerordentlichen Landesparteitag ein. Die Grünen planen für Samstag eine Mitgliederversammlung. Nach dem Ergebnis zur Bürgerschaftswahl vom 14. Mai wäre auch eine Koalition zwischen SPD und CDU möglich gewesen.

Beide Parteien hatten sich ebenfalls zu Sondierungsgesprächen getroffen, im Wahlkampf und danach hatte sich die Parteispitze die Bildung einer großen Koalition offengehalten. SPD und CDU regierten in Bremen bereits zwischen 1999 und 2007 gemeinsam, daher wurde zunächst auch über diese Option spekuliert.

Bei der Wahl war die SPD auf 29,8 Prozent gekommen. Das in Westdeutschland einmalige Bündnis von Rot-Grün-Rot in einem Landesparlament besteht seit 2019. Die Grünen sind durch das Wahlergebnis allerdings geschwächt. Nach 17,4 Prozent der Stimmen vor vier Jahren landeten sie diesmal bei 11,9 Prozent. Die Linke hat ihr Ergebnis dagegen mit 10,9 nach zuvor 11,3 Prozent in etwa gehalten.

