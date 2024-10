Wahlkampfstrategie

Der SPD-Parteivorstand berät heute über die Strategie für den Bundestagswahlkampf. (imago / Beautiful Sports / Buriakov)

Laut einem Leitantrag, aus dem die "Bild am Sonntag" zitiert, soll es künftig Abschreibungen und Steuerprämien für Firmen geben, die in Deutschland investieren. Zudem fordert die Partei in dem Papier erneute Kaufprämien für Elektro-Autos. Auch sollen E-Auto-Quoten für Leasinganbieter und Steuernachlässe für E-Dienstwagen eingeführt werden. Eine pauschale Senkung von Unternehmenssteuern lehnt die SPD als zu wenig zielführend ab. In dem Leitantrag wird zudem eine grundlegende Einkommenssteuerreform gefordert, die - Zitat - rund 95 Prozent der Steuerzahler entlasten soll.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.