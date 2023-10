Integration

SPD wirbt für Abschaffung einiger Arbeitsverbote für Flüchtlinge

Migranten in Deutschland sollen nach dem Willen der SPD künftig schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Verschiedene Arbeitsverbote seien heutzutage nicht mehr zeitgemäß, sagte der arbeitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Rosemann, im Deutschlandfunk. So sei zum Beispiel nicht nachvollziehbar, warum Asylbewerber in vorläufiger Unterbringung nicht arbeiten dürften.

05.10.2023