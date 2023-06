Special Olympics World Games

Delegationsleiter Hauthal: "Weltspiele als Motor nutzen"

In Berlin steigen die Special Olympics World Games - ein Multisportevent für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Die Spiele sollen den Athletinnen und Athleten in der Gesellschaft Türen öffnen, so der deutsche Delegationsleiter Tom Hauthal.

Schweizer, Marina | 17. Juni 2023, 19:15 Uhr