ICE-Route betroffen

Die Deutsche Bahn sprach von "massiven Beeinträchtigungen" auf der Strecke, die Teil der schnellsten ICE-Route zwischen München und Nürnberg ist. Die Fernzüge werden laut einer Bahnsprecherin wegen der Sperrung umgeleitet, Regionalzüge enden vorzeitig.
Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lastwagenfahrer die Höhe seines Fahrzeugs offenbar falsch eingeschätzt und mit dem Fahrzeug das Bauwerk beschädigt. Ein Experte müsse jetzt prüfen, ob die Statik der Brücke bei Baar-Ebenhausen beeinträchtigt sei. Wie lang das dauert, ist noch unklar.
Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.