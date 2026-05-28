ICE-Route betroffen
Sperrung auf der Bahnstrecke München-Ingolstadt wegen Brückenschäden

Wegen einer beschädigten Brücke müssen Bahnreisende zwischen München und Ingolstadt mit Problemen rechnen.

    Ein ICE der Deutschen Bahn in voller Fahrt
    Die ICE-Strecke zwischen München und Nürnberg kann derzeit nicht befahren werden. (picture alliance / Christoph Hardt)
    Die Deutsche Bahn sprach von "massiven Beeinträchtigungen" auf der Strecke, die Teil der schnellsten ICE-Route zwischen München und Nürnberg ist. Die Fernzüge werden laut einer Bahnsprecherin wegen der Sperrung umgeleitet, Regionalzüge enden vorzeitig.
    Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lastwagenfahrer die Höhe seines Fahrzeugs offenbar falsch eingeschätzt und mit dem Fahrzeug das Bauwerk beschädigt. Ein Experte müsse jetzt prüfen, ob die Statik der Brücke bei Baar-Ebenhausen beeinträchtigt sei. Wie lang das dauert, ist noch unklar. 
    Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.