Stellwerk-Neubau

Die Reisenden hätten sich gut vorbereitet, hieß es. Zudem sei Personal im Einsatz, um die Fahrgäste bei Bedarf zu unterstützen.

Wegen Bauarbeiten an einem Stellwerk sind bis zum 24. November neun von elf Gleisen am Kölner Hauptbahnhof gesperrt; lediglich die S-Bahnen sind weiter in Betrieb. Der Großteil der Fern- und Regionalzüge wird über die Bahnhöfe in Köln-Deutz und Köln-Ehrenfeld umgeleitet, zudem fallen viele Verbindungen aus.

Wegen eines Software-Fehlers für das neue Stellwerk muss der Kölner Hauptbahnhof nach Angaben der Bahn im kommenden Frühjahr ein weiteres Mal gesperrt werden.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.