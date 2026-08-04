Nach Unwetter
Sperrung für Teile der Sächsischen Schweiz für Besucher bis Ende August verlängert

Nach dem Unwetter in der Sächsischen Schweiz haben die Behörden das Betretungsverbot für Teile des Nationalparks bis Ende August verlängert.

    Ein Baum ist abgebrochen im Bereich der Felsenbühne Rathen. Bei einem Unwetter in Sachsen ist ein Mann ums Leben gekommen.
    Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat zahlreiche Waldflächen und Wanderwege gesperrt. (dpa / xcitepress / Jonas Schubert)
    Es bestehe akute Lebensgefahr, teilte das Landratsamt mit. Bäume könnten wegen der Sturmschäden unvermittelt umstürzen und Äste herabfallen. Betroffen sind den Angaben zufolge Waldgebiete um Rathen, den Amselgrund und im Polenztal. Die Sächsische Schweiz sei aber weiterhin für Touristen erreichbar. Bei dem Unwetter am vergangenen Freitag war ein Mann ums Leben gekommen, als ein Baum umstürzte. Dreizehn Menschen wurden verletzt.
    Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.