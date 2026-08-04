Nach Unwetter

Es bestehe akute Lebensgefahr, teilte das Landratsamt mit. Bäume könnten wegen der Sturmschäden unvermittelt umstürzen und Äste herabfallen. Betroffen sind den Angaben zufolge Waldgebiete um Rathen, den Amselgrund und im Polenztal. Die Sächsische Schweiz sei aber weiterhin für Touristen erreichbar. Bei dem Unwetter am vergangenen Freitag war ein Mann ums Leben gekommen, als ein Baum umstürzte. Dreizehn Menschen wurden verletzt.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.