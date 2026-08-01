Mann von Baum erschlagen: Toter bei Unwetter in Sachsen. (dpa / xcitepress / Jonas Schubert)

Unter anderem seien Drohnenstaffeln in Sebnitz und Dippoldiswalde im Einsatz, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Teile des Nationalparks Sächsische Schweiz wurden für Besucher gesperrt. Dies betrifft die Gebiete zwischen der Bastei, Rathen, Hohnstein und dem Polenztal, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst mitteilte. Es bestehe akute Lebensgefahr durch Sturmschäden. In Rathen in der Sächsischen Schweiz war gestern ein Mann ums Leben gekommen, als ein Baum umstürzte. Weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt.

In Hamburg berichtete die Feuerwehr von zahlreichen Einsätzen. In Stuttgart waren Unterführungen überflutet. Bäume fielen auf Autos, Stromleitungen und Straßen. Der Deutsche Wetterdienst hatte für mehrere Bundesländer Unwetterwarnungen herausgegeben.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.