Weltkriegsbomben

Bombenfunde in Köln-Deutz (IMAGO / Panama Pictures / IMAGO / Christoph Hardt)

Nach Angaben der Deutschen Bahn entfallen mehrere Verbindungen von Köln nach Frankfurt am Main und Stuttgart. Beeinträchtigungen werden auf dem Weg nach Berlin erwartet. Fernverkehrszüge, die über Köln fahren sollten, werden großräumig umgeleitet. Die Schifffahrt auf dem Rhein wird ebenfalls vorübergehend eingestellt.

Größte Bombenentschärfung seit Kriegsende

Wegen den Entschärfungen müssen nach Angaben der Stadt Köln 20.500 Menschen ihre Wohnungen verlassen, betroffen sind darüber hinaus zahlreiche Berufstätige. Die komplette Altstadt wird geräumt, ebenso große Teile des rechtsrheinischen Stadtteils Deutz. Betroffen von den Sperrungen sind neben Hotels, Museen, Seniorenheimen und Kitas auch drei Rheinbrücken sowie der Fernsehsender RTL.

Es ist die größte Evakuierung in Köln seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Fliegerbomben waren am Montag bei Arbeiten in Deutz entdeckt worden.

Mehr zu dem Thema

Diese Nachricht wurde am 04.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.