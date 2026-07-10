Deutsche Bahn

Bei der Deutschen Bahn stehen weitere Sanierungen und Streckensperrungen an, vor allem im Rhein-Main-Gebiet. (picture alliance / CHROMORANGE / Elke Münzel)

Am Abend wird im Zuge der Generalsanierung die rechtsrheinische Trasse von Wiesbaden über Koblenz bis nach Troisdorf für mehrere Monate gesperrt. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auf den Bahnstrecken zwischen Mainz, Wiesbaden und Frankfurt kommt es darüber hinaus bis Ende September immer wieder zu Sperrungen, die meist in den Nachtstunden stattfinden sollen.

Die wichtige Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen wird dagegen nach fünf Monaten Bauzeit um 21 Uhr wieder freigegeben . Das gleiche gilt für die Trasse zwischen Hamburg und Hannover, die zweieinhalb Monate lang gesperrt war.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.