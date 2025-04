In Nordenham ist ein Spezialschiff mit Atommüll-Behältern angekommen. (dpa / Sina Schuldt)

Ein Spezialschiff habe die Behälter aus einer Wiederaufarbeitungsanlage im britischen Sellafield planmäßig am frühen Morgen angeliefert, sagte ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service der Deutschen Presse-Agentur. Die Fracht soll nun per Zug in das Zwischenlager Isar in Bayern transportiert werden. Details zur Route des Transportes sowie zum Zeitplan wurden aus Sicherheitsgründen nicht genannt. Atomgegner halten seit einigen Tagen an verschiedenen Orten Kundgebungen und Mahnwachen ab.

Die Atomabfälle sind bei der Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus deutschen Atomkraftwerken entstanden. Die Bundesrepublik und die deutschen Kraftwerksbetreiber haben sich verpflichtet, diesen Abfall zurückzunehmen. Aus Sellafield müssen künftig noch sieben Behälter zurückgenommen werden, die dann in Brokdorf in Schleswig-Holstein zwischengelagert werden sollen. Sechs Behälter waren bereits 2020 ins hessische Biblis gebracht worden.

