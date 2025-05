Kriminalität

Unbekannte haben Hunderte Drohmails an deutsche Schulen verschickt. (picture alliance / Westend61 / Andrew Brookes)

In vielen Fällen hätten in den Mails gleichlautende oder ähnliche Formulierungen gestanden, berichtet das Magazin "Der Spiegel". Meist sei die Explosion einer Bombe angekündigt worden, in zahlreichen Schreiben sei auf die islamistische Terrorgruppe IS Bezug genommen worden.

Dem Bericht zufolge gingen in Nordrhein-Westfalen 285 Drohungen ein, in Baden-Württemberg an einem einzigen Tag 180. Ermittler prüfen nun, ob es sich um eine bundesweit abgestimmte Aktion handelt. Die lokalen Polizeibehörden schlossen in vielen Fällen eine konkrete Gefahr aus.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.