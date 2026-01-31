Islam auf TikTok

Der Spiegel hat mithilfe Künstlicher Intelligenz mehr als 6.000 Videos deutschsprachiger Accounts auf dem Online-Netzwerk TikTok ausgewertet. Darunter sind den Angaben zufolge solche von Islamisten, aber auch von muslimischen Lifestyle-Influencern. Manche der Videos kommen von Frauen.
"Islam-Fluencer" auf Tiktok bieten fast nur eine mögliche Auslegung: sehr konservativ bis islamistisch
Bei vielen Videos erkennt das Magazin ein mindestens fragwürdiges Frauenbild. Es geht unter anderem um die Frage, wie sich Frauen zu bedecken haben, um die Trennung der Geschlechter und um eine traditionelle Rollenverteilung. Einige der Influencer haben mehrere Hunderttausend Follower, viele der Videos generieren Klickzahlen in Millionenhöhe.
Wer sich auf TikTok bewege, könne den Eindruck bekommen, dass es entgegen der Realitäten nur eine einzige mögliche Auslegung des Islams gebe: sehr konservativ bis islamistisch, heißt es. Islam-Influencer könnten so Druck auf Musliminnen ausüben, sich sittsam und gottesfürchtig zu verhalten. Geschildert wird der Fall einer muslimischen Influencerin, die ihr Kopftuch ablegte und daraufhin Beschimpfungen und Drohungen auf TikTok erhielt.
Schon seit Längerem wird vor der einseitigen Beeinflussung in den Sozialen Medien durch Islam-Prediger gewarnt. Viele von ihnen vertreten fundamentalistische Religionsauffassungen, was Laien oftmals nicht bewusst ist. Die Inhalte stehen zudem im Zusammenhang mit Radikalisierung. Verfassungsschutz warnen vor den Folgen. Sie sprechen von einer Tiktokisierung des Islamismus.
Diese Nachricht wurde am 31.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.