Islam auf TikTok

Der TikTok- und Instagram-Account des Salafistenpredigers Abul Baraa. (IMAGO / Hanno Bode / IMAGO / BODE)

Der Spiegel hat mithilfe Künstlicher Intelligenz mehr als 6.000 Videos deutschsprachiger Accounts auf dem Online-Netzwerk TikTok ausgewertet. Darunter sind den Angaben zufolge solche von Islamisten, aber auch von muslimischen Lifestyle-Influencern. Manche der Videos kommen von Frauen.

"Islam-Fluencer" auf Tiktok bieten fast nur eine mögliche Auslegung: sehr konservativ bis islamistisch

Wer sich auf TikTok bewege, könne den Eindruck bekommen, dass es entgegen der Realitäten nur eine einzige mögliche Auslegung des Islams gebe: sehr konservativ bis islamistisch, heißt es. Islam-Influencer könnten so Druck auf Musliminnen ausüben, sich sittsam und gottesfürchtig zu verhalten. Geschildert wird der Fall einer muslimischen Influencerin, die ihr Kopftuch ablegte und daraufhin Beschimpfungen und Drohungen auf TikTok erhielt.

