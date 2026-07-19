Fußball-WM: Die englischen Spieler Bukayo Saka, Jude Bellingham und Reece James feiern einen Treffer gegen Frankreich. (Getty Images via AFP / LUKE HALES)

Vor rund 64.00 Fans im Stadion von Miami legten Declan Rice (3. Minute), Ezri Konsa (18.) und Bukayo Saka (37./45.+1) schon vor der Halbzeit so vor, dass das Spiel eigentlich bereits entschieden war. Mbappé (48./66.) mit einem Doppelpack und Bradley Barcola (54.) brachten Frankreich bis auf ein Tor heran. Saka (87.) traf per Foulelfmeter zum 5:3, der Treffer von Ousmane Dembélé (90.+6) sorgte nochmal für Spannung ehe Jude Bellingham mit dem zehnten Tor der Partie alle Zweifel beseitigte (90.+8).

Das Finale der Fußball-WM findet heute Abend statt. Dann trifft der amtierende Europameister Spanien auf den amtierenden Weltmeister Argentinien. In der Halbzeitpause soll es auch Auftritte von Musikern geben. Dazu werden etwa Shakira, Justin Bieber und die K-Pop-Band BTS erwartet.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.