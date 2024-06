Militärische Aufklärung

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Das Verteidigungsministerium habe Verzögerungen bei der Inbetriebnahme eingeräumt, berichtet die "Bild am Sonntag". Die beiden Satelliten waren vor sechs Monaten ins All geschossen worden und hätten ab Ende Juni Aufklärungsbilder an die Erde senden müssen. Ursache für die Panne könnte sein, dass sich die Antennen nicht mehr ausfahren lassen, so das Blatt. Bezahlen müsse die Bundeswehr das System nur, wenn es so funktioniere, wie mit dem Hersteller OHB vertraglich vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.