Sie seien beschuldigt worden, während des Krieges sensible militärische Standortkoordinaten an Israel weitergegeben zu haben, meldet die staatliche iranische Nachrichtenagentur Fars. Ende Februar hatte der Krieg mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen, erklärte Ziele waren militärische Einrichtungen und Atomanlagen. In der Islamischen Republik werden immer wieder Menschen hingerichtet unter dem Vorwurf, für Israel spioniert zu haben.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.