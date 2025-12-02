Das Logo der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. (dpa / Michael Kappeler)

Bilger betonte, die "Junge Gruppe" sehe auch die Verantwortung für das Ganze. Man werde aber "noch viel diskutieren" müssen. Bilger geht allerdings davon aus, dass es unterschiedliche Stimmabgaben bei den Mitgliedern der Jungen Gruppe geben wird. Auch der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Müller, äußerte sich im rbb zuversichtlich, dass die Fraktion am Ende mit "sehr, sehr großer Mehrheit" dafür stimmen werde. Allerdings sei es "eine Abwägung eines jeden einzelnen Abgeordneten mit sich und seinem Gewissen".

Probeabstimmung "ganz entscheidend"

Die Probeabstimmung soll im Lauf des Nachmittags stattfinden. Bilger nannte sie "ganz entscheidend". Man arbeite daran, dass es schon heute eine klare Mehrheit für das Rentenpaket gebe.

Bei der Jungen Gruppe müssten sich am Freitag im Bundestag sechs ihrer 18 Mitglieder für die Reform aussprechen, damit Union und SPD eine Mehrheit haben. Nach Informationen der Online-Mediums "Table Briefings" wollen derzeit etwa zehn ihrer Mitglieder mit "nein" stimmen. Das würde reichen, sollten nicht noch weitere Fraktionsangehörige gegen das Rentenpaket stimmen. Ein beachtlicher Teil der Jungen Gruppe soll weiterhin unentschlossen sein. Zudem soll es in der Fraktion auch jenseits der jungen Abgeordneten Widerstand geben.

"Möchte keine Regierungskrise"

Der CDU-Abgeordnete Kölbl - Mitglied der Jungen Gruppe - deutete seine Zustimmung an: "Ich möchte keine Regierungskrise. Deswegen werde ich mein Abstimmungsverhalten im Zweifel entgegen meiner inhaltlichen Überzeugung so ausrichten, dass meine Stimme nicht die entscheidende Stimme für ein Scheitern des Rentenpakets wäre", sagte er dem "Spiegel". Der Chef der Jungen Gruppe, Winkel, hatte sich gestern hingegen bereits auf ein Nein zum Rentenpaket festgelegt.

Kretschmer ruft zur Geschlossenheit auf

Die Junge Gruppe kritisiert vor allem, dass in dem vorliegenden Gesetzentwurf das Rentenniveau auch nach 2031 bei 48 Prozent liegen soll. Dies verursache inakzeptable Kosten in dreistelliger Milliardenhöhe und belaste jüngere Generationen, argumentieren die Unionspolitiker.

SPD sagt Rentenreform zu

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Wiese sagte, er sei guter Dinge, dass die Reform durch den Bundestag komme und die Koalition Handlungsfähigkeit beweise. Er versicherte, dass die SPD langfristige Reformen für die Rentenversicherung anstrebe. Vorschläge dazu soll eine Rentenkommission erarbeiten, die noch im Dezember starten soll. "Wir wollen Reformen", sagte Wiese. "Da kann ich die Sorgen der Jungen Gruppe ein wenig nehmen."

Bundeskanzler Merz und andere hochrangige Vertreter von Union und SPD hatten in den vergangenen Tagen vor den Folgen eines Scheiterns gewarnt. Bundesarbeitsministerin Bas hatte sogar den Fortbestand der Koalition daran geknüpft.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.