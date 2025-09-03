Im Berliner Kanzleramt kommt am Nachmittag der Koalitionsausschuss zusammen. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Bei dem Treffen am Nachmittag im Kanzleramt soll es um die Reform der Sozialsysteme, die Konsolidierung des Bundeshaushalts und die Förderung der Konjunktur gehen. Bundeskanzler Merz sagte im Vorfeld, er erwarte, dass die Sitzung trotz offen ausgetragener Differenzen in einer guten und anständigen Atmosphäre stattfinden werde.

Der CDU-Vorsitzende hatte einen - Zitat - "Herbst der Reformen" ausgerufen. Er drängt vor allem auf eine Überarbeitung der Sozialsysteme und warnt davor, dass andernfalls eine finanzielle Überlastung drohe. Die SPD-Vorsitzende Bas wies dies zurück und lehnte Kürzungen im Sozialbereich ab.

