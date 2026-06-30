Vorab hatte Finanzminister Klingbeil bereits Vorschläge zur Steuerreform vorgelegt. Damit sollen kleine und mittlere Einkommen entlastet werden. Auch zur Reform der gesetzlichen Krankenkasse und der Pflegeversicherung hatte es bereits Experten-Vorschläge gegeben. Bei einem Treffen am Sonntag berieten die Koalitionsspitzen bereits zu Grundsatzbeschlüssen, um den Koalitionsausschuss vorzubereiten.
Aufgrund der vielen Themen gehen Beobachter davon aus, dass das Treffen länger als einen Tag dauern könnte. Geleitet wird der Ausschuss von Bundeskanzler Merz.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.