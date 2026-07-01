Koalitionsausschuss

Spitzen von Union und SPD beraten zu mehreren Reformplänen - längeres Treffen erwartet

Die Spitzen von Union und SPD beraten ab dem Nachmittag im Koalitionsausschuss zum Reformpaket für Rente, Steuern, Arbeitsmarkt, Gesundheit und Pflege. Vorab hatte Finanzminister Klingbeil bereits Vorschläge zur Steuerreform vorgelegt. Aufgrund der vielen Themen gehen Beobachter davon aus, dass das Treffen im Kanzleramt länger als einen Tag dauern könnte.