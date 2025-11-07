US-Demokraten

Die 85-jährige Demokratin sagte in einer Videonachricht, dass sie im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren werde. Sie sitzt seit fast 40 Jahren im Kongress.
Polosi war über viele Jahre hinweg die Vorsitzende des Repräsentantenhauses - als erste Frau in diesem Amt. Sie war auch Kritikerin von US-Präsident Trump. Im Februar 2020 hatte sie nach Trumps Rede zur Lage der Nation im Kongress demonstrativ das Manuskript der Ansprache zerrissen.
