Der Geschäftsführer von "Athleten Deutschland", Herber, sagte: "Wenn wir als Gesellschaft Höchstleistungen und Erfolge bejubeln möchten, benötigen wir ein leistungsfähiges Fördersystem, das den Athletinnen und Athleten optimale Rahmenbedingungen zur Entfaltung ihrer Potenziale ermöglicht." In Paris hatte Deutschland nur Rang 10 des Medaillenspiegels erreicht, die schlechteste Platzierung seit der Wiedervereinigung.

Allerdings nehmen die Athleten im Zuge der Spitzensportreform eine Aufbruchstimmung wahr. Jetzt sei es aber wichtig, die Sorgen und Nöte der Sportler und ihrer Trainer in den Fokus zu rücken. Ihnen müsse es gut gehen, um Höchstleistungen zu erbringen. Wer für Deutschland an den Start gehe, dürfe keine existenziellen Nöte haben, hieß es in einer Mitteilung.