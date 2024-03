Siegfried Russwurm (l.) und Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Treffen (Sven Hoppe / dpa )

Das Gespräch fand am Rande der Münchner Handwerksmesse statt. Scholz sagte anschließend, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit seien zentral für das Handeln der Bundesregierung. Zusagen wie die von der Wirtschaft geforderte Senkung von Steuern und Abgaben machte er aber nicht. Der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Russwurm, sagte, man habe vom Kanzler wenig Neues erfahren.

Die Verbände hatten kürzlich in einem gemeinsamen Brief an Scholz unter anderem eine Senkung der Stromsteuer und eine Entbürokratisierung verlangt. Auf das Zehn-Punkte-Papier ging der Bundeskanzler in dem heutigen Gespräch nach Angaben von Teilnehmern aber nicht ein.

