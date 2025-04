Die SPÖ feiert ihren Erfolg bei der Landtagswahl in Wien. (picture alliance / HELMUT FOHRINGER / APA / picturedesk.com / HELMUT FOHRINGER)

Trotz leichter Verluste bleibt die SPÖ mit Abstand stärkste Kraft in Wien. Sie liegt mit 39 Prozent deutlich vor der zweitplatzierten, rechtsgerichteten FPÖ. Dahinter liegen die Grünen klar vor den liberalen NEOS und der konservativen ÖVP, die deutliche Verluste hinnehmen musste. Bürgermeister Ludwig kündigte an, mit Grünen, NEOS und ÖVP sondieren zu wollen. Die FPÖ schloss er als potenziellen Koalitionspartner aus. Aktuell regieren in Wien die SPÖ und die NEOS.

Die Bundesparteien bewerteten das Ergebnis unterschiedlich. Die ÖVP nannte es "schmerzlich", während die FPÖ es als "Denkzettel" bezeichnete. Die SPÖ sprach von einem "Rückenwind". Auch NEOS und die Grünen zeigten sich zufrieden mit dem Resultat.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.