Streamingplattform DAZN RISE

Erster Frauensport-Kanal im deutschsprachigen Raum

Der Sport von Frauen gewinnt weiter an Bedeutung. Der Streaminganbieter DAZN startet am 16. März 2023 einen reinen Frauensport-Kanal. Der bisher vernachlässigte Teil des Sports soll so sichtbarer werden. Es soll kein reiner Fußball-Kanal werden.

Von Piet Kreuzer | 08.03.2023