Das Adidas-Logo an einem Gebäude (imago / snowfieldphotography / D. Kerlekin)

Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin in Herzogenaurach. Adidas begründete die Maßnahme mit mangelnder Flexibilität im Tarifgefüge. Das Unternehmen müsse in der Lage sein, Gehälter auch außerhalb einer Tarifstruktur anzubieten.

Der Schritt fällt mitten im Tarifstreit mit der Gewerkschaft IGBCE. Sie warf Adidas vor, den Pfad von Sozialpartnerschaft und Fairplay zu verlassen. Die Gewerkschaft hatte unter anderem gefordert, mehr Entgeltgruppen einzuführen und so die Tarifbindung auf deutlich mehr Beschäftigte auszuweiten. Unternehmensangaben zufolge werden aktuell 4.600 Mitarbeiter in Deutschland nach Tarif bezahlt.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.