Fußball-Bundesliga

Geht: BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. (dpa / SVEN SIMON / Malte Ossowski )

Die unerwartete Entscheidung gab der Verein bekannt. Sie sei von Kehl und der Geschäftsführung einvernehmlich getroffen worden, hieß es. Der frühere Nationalspieler war im Jahr 2018 Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB geworden. Im Sommer 2022 übernahm der Ex-Spieler des Vereins dannn das Amt des Sportdirektors.

Über die Gründe für Kehls Ausscheiden beim BVB wurde zunächst nichts mitgeteilt. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken erklärte lediglich, in einem sehr offenen Gespräch seien der Sportdirektor, Geschäftsführer Carsten Cramer und er zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt für Veränderungen gekommen sei. "Damit sich beide Seiten darauf vorbereiten können, haben wir uns einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung von Sebastians Tätigkeit verständigt."

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.