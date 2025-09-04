Moderner Fünfkampf ist eine olympische Sportart mit Hindernisparcour, Fechten, Schwimmen, Laufen und Schießen. (IMAGO / Zoonar / Laurent Davoust)

Nach Informationen des Deutschlandfunks und der Sportschau geht es unter anderem um Demütigungen und Bedrohungen. Athleten und Trainer berichteten zudem von Benachteiligungen durch den Männer-Bundestrainer als Reaktion auf kritische Äußerungen. In zahlreichen Telefonaten haben Trainingspersonal, Eltern und Sportler unabhängig voneinander ähnliche Vorwürfe und Situationen geschildert. Insgesamt sieben eidesstattliche Versicherungen wurden abgegeben. Der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf soll seit Jahren über viele Vorwürfe informiert gewesen sein. Vom DVMF hieß es jedoch, die Vorwürfe seien nicht haltbar. Untersuchungen hätten keine Bestätigung ergeben. Die Angelegenheiten seien "sauber aufgearbeitet" worden. Iefremenko hat auf die Anschuldigungen trotz mehrfacher Nachfrage bisher nicht reagiert.

Moderner Fünfkampf ist eine olympische Sportart mit Hindernisparcours, Fechten, Schwimmen, Laufen und Schießen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.