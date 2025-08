Ulrich Ulli Potofski starb mit 73 Jahren. (picture alliance / United Archives / Valdmanis)

Das bestätigte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur. Potofski war in den 1980er Jahren durch seine Moderationen und Berichte für die RTL-Sendung "Anpfiff" bekannt geworden. Mit dieser war die Berichterstattung über die Fußball-Bundesliga am Samstagabend erstmals an einen privaten Sender gegangen. Später arbeitete Potofski für die Sender DSF und Sky.

