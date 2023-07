Polizisten am Tatort in Langweid. (Karl-Josef Hildenbrand / dpa )

Nach Erkenntnissen der Polizei soll der Mann gestern in dem Ort Langweid zunächst in einem Mehrfamilienhaus ein Ehepaar und eine 72-jährige Frau erschossen haben. Anschließend habe er an einem anderen Ort auf ein Paar geschossen und es verletzt. Hintergrund der Tat ist nach den bisherigen Ermittlungen offenbar ein Nachbarschaftsstreit. Die Polizei erklärte, der Täter habe als Sportschütze regulär mehrere Waffen besessen.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.