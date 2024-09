Die Sportschützin Natascha Hiltrop (m) gewann die Goldmedaille beim Dreistellungskampf bei den Paralympics in Paris. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Oliver Kremer)

Im Finale lag Hiltrop zwar nach jeweils drei Serien kniend und liegend deutlich in Führung. Stehend gab sie diese aber zwischenzeitlich ab und setzte sich erst mit dem allerletzten Schuss wieder an Rang 1. Hiltrop ist inkomplett querschnittsgelähmt von Geburt an, das heißt, dass sie gehen und stehen, aber das Gleichgewicht nicht halten kann.

Trotz des Erfolgs hat Deutschland bei den Paralympics den Anschluss an die Top-Nationen im Medaillenspiegel verloren. An den ersten sechs Wettkampftagen gab es lediglich dreimal Gold. Dazu kommen fünf silberne und neun bronzene Medaillen. Damit liegt das deutsche Team unter den besten 20, doch deutlich kleinere Nationen wie die Schweiz oder Usbekistan sind besser.

