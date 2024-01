Die deutsche und die türkische Flagge vor dem Brandenburger Tor (dpa)

Ein Sprecher teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, man habe keinen Kontakt zu Vertretern ausländischer Regierungen. Die Kritik an der Vereinigung könne er nicht nachvollziehen.

Mehrere Bundespolitiker hatten sich zuvor besorgt über die Gründung von DAVA geäußert, die am 9. Juni bei der Europawahl antreten will. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir schrieb auf X, ein Erdogan-Ableger sei das Letzte, was Deutschland brauche. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Frei, sprach von einem einem weiteren Einfallstor für ausländische Einflussnahme auf die deutsche Politik.

Das Wort DAVA steht als Abkürzung für "Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch". Es erinnert zugleich an den islamischen Begriff "Da'wa", der im Sinne von Missionierung die Belehrung von Nicht-Muslimen über den Islam bezeichnet. Die Vereinigung will bei der Europawahl am 9. Juni antreten.

