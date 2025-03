Nach zwei Wochen im Amt

Nach nur zwei Wochen muss US-Gesundheitsminister Kennedy einen neuen Sprecher scuhen. (picture alliance / Anadolu / Nathan Posner)

Er teilte auf der Plattform Linkedin mit, am Freitag zurückgetreten zu sein; Gründe nannte er keine. Erst vor zwei Wochen hatte er sein Amt unter dem neuen Gesundheitsminister Kennedy angetreten. Der Impfgegner Kennedy stand schon vor seiner Ernennung zum Minister in der Kritik. Zuletzt hatte er sich schwer getan, eine Reaktion auf einen Masernausbruch in Texas in die Wege zu leiten. Erst nannte er das Ausbruchsgeschehen "nicht ungewöhnlich", später sprach er von einem "Aufruf zum Handeln".

Diese Nachricht wurde am 04.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.