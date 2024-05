Carla Hinrichs ist eine Sprecherin der Letzten Generation, sie steht derzeit in Berlin vor Gericht. (Imago/ Metodi Popow)

Zu Prozessbeginn gab die 27-Jährige ihre Anwesenheit an den in der Anklage genannten Tagen zu. In dem Verfahren geht es um insgesamt elf Vorfälle in der Zeit von August 2021 bis Mai 2023, darunter Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Gruppierung hatte unter anderem immer wieder Straßen in Städten und Autobahnausfahrten blockiert, die Hauptstadt bildete dabei einen Schwerpunkt.

Zuletzt kündigte die sogenannte "Letzte Generation" einen Strategiewechsel und das Ende ihrer Klebeaktionen im Straßenverkehr an.

